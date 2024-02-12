В Киеве женщина обнаружила в парке предмет, похожий на гранату: фото

В Патрульной полиции Киева сообщают, что граждане продолжают обнаруживать опасные находки.
Так, на днях на линию 112 позвонила 64-летняя гражданка. Женщина сообщила, что в одном из парков столицы обнаружила подозрительный предмет, похожий на гранату.
Прибывшие по адресу патрульные огородили место происшествия и вызвали на помощь следователей и взрывотехников.
Как поступать в таких случаях:
- в случае обнаружения неизвестных вещей и предметов, ни в коем случае не прикасайтесь к ним. Они могут быть взрывоопасными;
- сообщите о находке на линию 112;
- до приезда полиции не допускайте других лиц к месту обнаружения подозрительных предметов;
- немедленно прекратите любые работы в районе обнаружения взрывоопасных предметов.
Правоохранители подчеркивают, что находки, похожие на боеприпасы или другие взрывоопасные предметы, должны быть обезврежены только специалистами.
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