В Киеве женщина обнаружила в парке предмет, похожий на гранату: фото

Патрульные огородили место происшествия и вызвали на помощь следователей и взрывотехников.

В Патрульной полиции Киева сообщают, что граждане продолжают обнаруживать опасные находки.

Так, на днях на линию 112 позвонила 64-летняя гражданка. Женщина сообщила, что в одном из парков столицы обнаружила подозрительный предмет, похожий на гранату.

Прибывшие по адресу патрульные огородили место происшествия и вызвали на помощь следователей и взрывотехников.

Как поступать в таких случаях:

в случае обнаружения неизвестных вещей и предметов, ни в коем случае не прикасайтесь к ним. Они могут быть взрывоопасными;

сообщите о находке на линию 112;

до приезда полиции не допускайте других лиц к месту обнаружения подозрительных предметов;

немедленно прекратите любые работы в районе обнаружения взрывоопасных предметов.

Правоохранители подчеркивают, что находки, похожие на боеприпасы или другие взрывоопасные предметы, должны быть обезврежены только специалистами.

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