У Києві жінка виявила у парку предмет, схожий на гранату: фото

Патрульні огородили місце події та викликали на підмогу слідчих та вибухотехніків.

У Патрульній поліції Києва повідомляють, що громадяни продовжують виявляти небезпечні знахідки.

Так, днями на лінію 112 зателефонувала 64-річна громадянка. Жінка повідомила, що в одному з парків столиці виявила підозрілий предмет, схожий на гранату.

Патрульні, які прибули за адресою, огородили місце події та викликали на підмогу слідчих та вибухотехніків.

Як діяти в таких випадках:

у разі виявлення невідомих речей й предметів, у жодному разі не торкайтеся їх. Вони можуть бути вибухонебезпечними;

повідомте про знахідку на лінію 112;

до приїзду поліції не допускайте інших осіб до місця виявлення підозрілих предметів;

негайно припиніть будь-які роботи в районі виявлення вибухонебезпечних предметів.

Правоохоронці наголошують, що знахідки, схожі на боєприпаси або інші вибухонебезпечні предмети, повинні бути знешкоджені лише спеціалістами.

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