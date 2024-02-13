Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Комиссия по отбору главы НАПК поинтересовалась у кандидата Павла Кулика, почему он декларировал родителей и сестер как членов семьи, но не указывал их доход

Павел Кулик объяснил это тем, что хотел упростить себе декларирование.

Олег Корниенко во время конкурса на главу НАПК объяснил, почему подал в суд из-за отказа предоставления его детям земельных участков

Кандидат на председателя НАПК Олег Корниенко во время собеседования указал, что все видят статьи на сайте НАПК о том, что составлены протоколы, но если посмотреть результат – как они рассматриваются судами – то результат НАПК очень низкий.

В суде в Киевской области поссорились председатель суда и начальник канцелярии суда: причина уникальная

Начальник канцелярии суда отказалась регистрировать ходатайство следователя об обыске после начала обеденного перерыва в суде.

К кандидату на главу НАПК Катерине Каплюк возникли вопросы работы под руководством экс-прокурора ГПУ Александра Амплеева

Также Конкурсную комиссию заинтересовало, что на «Украинскую правду» Катерина Каплюк работала не по трудовому договору, а как ФЛП.

Высший совет правосудия обобщил свою дисциплинарную практику за 2017-2021 годы: обнародован отчет

В ВСП сообщили, на что нужно обращать внимание во время дисциплинарных производств в отношении судей.

  1. В мире

Сенат США проголосовал за прекращение дебатов по законопроекту о помощи Украине

08:11, 13 февраля 2024
Ввиду прекращения дебатов финальное голосование за этот законопроект может состояться 14 февраля.
Сенат США проголосовал за прекращение дебатов по законопроекту о помощи Украине
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сенаторы Соединенных Штатов Америки приняли ходатайство о прекращении дебатов по законопроекту о выделении помощи Украине и Израилю.

«О прекращении дебатов по обновленному тексту законопроекта HR 815 (Законодательный инструмент Закона о Национальной Безопасности 2024), поддержанного 66 сенаторами (при необходимых 60), против проголосовали 33 сенатора», — отметила посол Украины в США Оксана Маркарова.

Законопроект предусматривает выделение дополнительных бюджетных ассигнований в размере более 95 млрд долларов, из которых 60,06 млрд долларов предлагается направить в поддержку Украины, а 14,1 млрд долларов — в помощь Израилю.

Ввиду прекращения дебатов финальное голосование за этот законопроект может состояться 14 февраля. В случае одобрения в Сенате, он поступит на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США.

Ранее Сенат сделал еще шаг к одобрению пакетного проекта с помощью Украины.

Также Оксана Маркарова объяснила, как дальше будет двигаться проект с помощью Украины в Сенате.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Электронная повестка и санкции для уклонистов в законопроекте о мобилизации — Адвокат на Право ТВ, прямой эфир
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Электронная повестка и санкции для уклонистов в законопроекте о мобилизации — Адвокат на Право ТВ, прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Белах
    Андрій Белах
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Ігор Борщов
    Ігор Борщов
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Оксана Епель
    Оксана Епель
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду