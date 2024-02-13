Сенат США проголосовал за прекращение дебатов по законопроекту о помощи Украине

Ввиду прекращения дебатов финальное голосование за этот законопроект может состояться 14 февраля.

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Сенаторы Соединенных Штатов Америки приняли ходатайство о прекращении дебатов по законопроекту о выделении помощи Украине и Израилю.

«О прекращении дебатов по обновленному тексту законопроекта HR 815 (Законодательный инструмент Закона о Национальной Безопасности 2024), поддержанного 66 сенаторами (при необходимых 60), против проголосовали 33 сенатора», — отметила посол Украины в США Оксана Маркарова.

Законопроект предусматривает выделение дополнительных бюджетных ассигнований в размере более 95 млрд долларов, из которых 60,06 млрд долларов предлагается направить в поддержку Украины, а 14,1 млрд долларов — в помощь Израилю.

Ввиду прекращения дебатов финальное голосование за этот законопроект может состояться 14 февраля. В случае одобрения в Сенате, он поступит на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США.

Ранее Сенат сделал еще шаг к одобрению пакетного проекта с помощью Украины.

Также Оксана Маркарова объяснила, как дальше будет двигаться проект с помощью Украины в Сенате.

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