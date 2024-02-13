Джо Байден призвал Палату представителей немедленно одобрить законопроект с помощью Украине

Президент США отметил, что этот документ позволит поддерживать способность Украины защищаться от агрессии россии.

Президент США Джо Байден призвал нижнюю палату Конгресса США — Палату представителей — немедленно поддержать законопроект о выделении финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню, который ранее поддержал Сенат. Заявление главы США было обнародовано на официальном сайте Белого дома.

«Мы не можем позволить себе больше ждать. Цена бездействия растет с каждым днем, особенно в Украине. Мы уже видим сообщения о том, что у украинских войск заканчиваются боеприпасы на передовой, пока войска россии продолжают атаковать, а путин мечтает покорить украинский народ», — сказал Байден.

Если не противостоять тиранам, стремящимся завоевать или разделить территории своих соседей, последствия для национальной безопасности США будут «значительными» — и союзники, и противники примут это во внимание, подчеркнул президент США.

Байден призвал Палату представителей немедленно направить этот двухпартийный документ ему на стол, чтобы он мог подписать его как закон.

Глава США добавил, что этот закон позволит поддерживать способность Украины защищаться от агрессии россии; обеспечит Израиль всем необходимым для защиты своего народа от террористической группировки ХАМАС и обеспечит жизненно важную гуманитарную помощь палестинскому народу.

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