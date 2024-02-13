Отсрочка от мобилизации для аспирантов-контрактников: комитет Рады принял важное решение

Комитет парламента принял решение подать в законопроект об усилении мобилизации правку по аспирантам-контрактникам.

Как известно, Верховная Рада приняла законопроект об усилении мобилизации в первом чтении.

Во вторник, 13 февраля, комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций принял решение подать в законопроект об усилении мобилизации правку по аспирантам-контрактникам. Об этом сообщил нардеп Роман Грищук на своей странице в Facebook.

Пока законопроект предусматривает отсрочку аспирантам, которые учатся на бюджете, а тем, кто оплачивает свое обучение сам - нет. Эту норму хотят убрать и разрешить всем без исключения аспирантам иметь право на отсрочку от мобилизации.

Нардеп надеется, что инициативу профильного комитета поддержат другие парламентарии.

«Только что комитет образования на своем заседании принял предложение подать комитетскую правку об исключении нормы об аспирантах-контрактниках. Далее – рассмотрение в профильном комитете по вопросам национальной обороны и разведки и голосования в зале. Надеюсь, коллеги поддержат позицию нашего комитета», – заявил он.

Напомним, правительство после доработки внесло в Верховную Раду новый законопроект №10449, касающийся мобилизации, военного учета и прохождения военной службы. В документе также появилась норма о лишении отсрочки аспирантов в контрактной форме.

Ранее глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк заявила, что ко второму чтению в законопроект внесут изменения по отсрочке для аспирантов и аресту счетов уклонистов.

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