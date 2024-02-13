Руководителя аппарата Харьковской ОВА подозревают в завладении более 15 млн грн при закупке продуктов

Продукты закупались для бесплатной раздаче населению в прифронтовых областях и на деоккупированных территориях

Во вторник, 13 февраля, НАБУ и САП разоблачили завладение 15,2 млн. грн. при закупке Харьковской ОВА пищевых продуктов для гуманитарных нужд. Об этом сообщил официальный сайт НАБУ.

В ведомствах отмечают, что в марте 2022 года руководитель аппарата Харьковской ОВА и директор частного общества заключили трехсторонний договор между Харьковской ОВА, АО «Укрзализныця» и упомянутым ООО на поставку продовольственных товаров.

«Указанная продукция покупалась по государственной программе по бесплатной раздаче населению в прифронтовых областях и на деоккупированных территориях.

В дальнейшем чиновник Харьковской ОВА в сговоре со должностными лицами ООО подделала документы о якобы получении 235 тонн продукции от поставщика, что стало основанием для перечисления на его счета «Укрзализныцей» более 15 млн грн. Впрочем, оплаченную продукцию так и не поставили», - говорится в сообщении.

В декабре 2022 года участники схемы узнали о наличии в Национальном бюро уголовного производства по их деятельности. С целью избежать разоблачения преступления, должностное лицо Харьковской ОВА решила замаскировать невыдачу продуктов населению фактом их ответственного хранения.

В НАБУ добавляют, что в конце концов продукцию ОВА поставили и фактически возместили причиненный ущерб.

Среди подозреваемых:

руководитель аппарата Харьковской ОВА;

директор ООО и его заместитель;

директор регионального управления ООО.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.