Керівницю апарату Харківської ОВА підозрюють у заволодінні понад 15 млн грн при закупівлі продуктів

Продукти закуповували для безоплатної роздачі населенню в прифронтових областях та на деокупованих територіях.

У вівторок, 13 лютого, НАБУ і САП викрили заволодіння 15,2 млн грн при закупівлі Харківською ОВА харчових продуктів для гуманітарних потреб. Про це повідомив офіційний сайт НАБУ.

У відомств зазначають, що у березні 2022 року керівниця апарату Харківської ОВА та директорка приватного товариства уклали тристоронній договір між Харківською ОВА, АТ «Укрзалізниця» та згаданим ТОВ на постачання продовольчих товарів.

«Вказана продукція купувалася за державною програмою для безоплатної роздачі населенню в прифронтових областях та на деокупованих територіях.

Надалі посадовиця Харківської ОВА у змові зі службовими особами ТОВ підробила документи про нібито отримання 235 тонн продукції від постачальника, що стало підставою для перерахування на його рахунки «Укрзалізницею» понад 15 млн грн. Втім, оплачену продукцію так і не поставили», - сказано у повідомленні.

У грудні 2022 року учасники схеми дізнались про наявність у Національному бюро кримінального провадження щодо їх діяльності. З метою уникнути викриття злочину, посадовиця Харківської ОВА вирішила замаскувати невидачу продуктів населенню фактом їх відповідального зберігання.

У НАБУ додають, що врешті-решт продукцію ОВА поставили та фактично відшкодували завдану шкоду.

Серед підозрюваних:

керівниця апарату Харківської ОВА;

директорка ТОВ та її заступник;

директор регіонального управління ТОВ.

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