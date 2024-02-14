У Києві під МАФом, який мали демонтувати, виявили місце зимівлі їжаків

Було прийнято рішення про присутність профільних фахівців КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» на демонтажних роботах.

Джерело фото: facebook.com/kyivblagoustrii

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У столиці тривають роботи з очищення міського простору від незаконно встановлених елементів благоустрою. Минулого тижня фахівці комунального підприємства «Київблагоустрою» розпочали демонтаж незаконних тимчасових споруд в Оболонському районі, однак під час демонтажу було виявлено, що під окремим МАФом знаходилися місця зимівлі їжаків.

До комунального підприємства звернулися мешканці, щодо призупинення проведення демонтажних робіт, які можуть завдати шкоди тваринам.

«Звісно, що зупинити проведення демонтажних робіт до весни — неможливо. Тому, щоб уникнути подібних ситуацій — на таких демонтажах будуть присутні й профільні фахівці КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини»», - вирішили у Київблагоустрої.

Тож фахівці КП «Київблагоустрій» спільно з представниками Центру захисту тварин разом виїхали на демонтаж. Таке рішення було прийнято, аби уникнути випадків травмування тварин.

У Київблагоустрої зазначили, що під час демонтажу їжаків не виявили.

Крім того, зазначено що фахівці Київської міської лікарні ветеринарної медицини будуть за необхідності продовжувати надавати профільну підтримку.

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