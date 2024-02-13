Одразу 11 суддів звільнилися у відставку або за власним бажанням

Звільнились судді вищих спеціалізованих, апеляційних та районних судів.

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У вівторок, 13 лютого, Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.

ВРП вирішила звільнити 10 суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку, а саме:

Якименко Марину Миколаївну – з посади судді Вінницького апеляційного суду;

Солодкова Андрія Андрійовича – з посади судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ;

Остапчук Ларису Вячеславівну – з посади судді Рівненського районного суду Рівненської області;

Іваненко Яну Леонідівну – з посади судді Вищого адміністративного суду України;

Шереметьєву Людмилу Антонівну – з посади судді Солом’янського районного суду міста Києва;

Гаврилюк Світлану Михайлівну – з посади судді Жовтневого районного суду міста Харкова;

Харченко Світлану Василівну – з посади судді Київського окружного адміністративного суду;

Шумську Олесю Володимирівну – з посади судді Софіївського районного суду Дніпропетровської області;

Зубара Валентина Васильовича – з посади судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ;

Швеця Віктора Володимировича – з посади судді Вищого адміністративного суду України.

Також Вища рада правосуддя вирішила звільнити Кошіль Наталію Михайлівну з посади судді Катеринопільського районного суду Черкаської області за власним бажанням.

ВРП вирішила зупинити розгляд заяви Григоровича Павла Олександровича про звільнення з посади судді Окружного адміністративного суду міста Києва у відставку.

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