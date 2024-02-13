Одразу 11 суддів звільнилися у відставку або за власним бажанням

У вівторок, 13 лютого, Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.
ВРП вирішила звільнити 10 суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку, а саме:
Якименко Марину Миколаївну – з посади судді Вінницького апеляційного суду;
Солодкова Андрія Андрійовича – з посади судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ;
Остапчук Ларису Вячеславівну – з посади судді Рівненського районного суду Рівненської області;
Іваненко Яну Леонідівну – з посади судді Вищого адміністративного суду України;
Шереметьєву Людмилу Антонівну – з посади судді Солом’янського районного суду міста Києва;
Гаврилюк Світлану Михайлівну – з посади судді Жовтневого районного суду міста Харкова;
Харченко Світлану Василівну – з посади судді Київського окружного адміністративного суду;
Шумську Олесю Володимирівну – з посади судді Софіївського районного суду Дніпропетровської області;
Зубара Валентина Васильовича – з посади судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ;
Швеця Віктора Володимировича – з посади судді Вищого адміністративного суду України.
Також Вища рада правосуддя вирішила звільнити Кошіль Наталію Михайлівну з посади судді Катеринопільського районного суду Черкаської області за власним бажанням.
ВРП вирішила зупинити розгляд заяви Григоровича Павла Олександровича про звільнення з посади судді Окружного адміністративного суду міста Києва у відставку.
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