В Охматдиті лікарі врятували дитину, яка проковтнула 20 магнітів

20 магнітів знаходились у різних частинах шлунково-кишкового тракту, проте були зʼєднані між собою.

Джерело фото: facebook.com/ndslohmatdyt

В Охматдиті врятували дитину, яка проковтнула 20 магнітів. Як розповіли у лікарні, до закладу звернулися батьки дитини, що скаржилась на біль у животі. Після збору анамнезу та огляду спеціалісти відділення екстреної медичної допомоги направили хлопчика на інструментальне обстеження.

Вже на першому рентген-знімку спеціалісти побачили наявність у травному каналі цілої групи сторонніх тіл, у яких вдалось впізнати магнітний конструктор. 20 магнітів знаходились у різних частинах шлунково-кишкового тракту, проте були зʼєднані між собою.

Консиліумом лікарів було прийняте рішення про проведення невідкладного оперативного втручання, адже кожна година очікування могла погіршити стан пацієнта.

«Відмінність магнітів від інших сторонніх тіл, які можуть проковтнути діти, полягає у їх притягненні один до одного та защемленні тканин. Як наслідок, виникають зони некрозу (змертвіння), перфорації порожнистих органів, шлунково-кишкові непрохідності тощо», - зазначили фахівці.

Медикам вдалося захопити перший магніт і витягти його разом із ланцюжком з 18 елементів конструктора. Проте один магніт залишився й спеціалісти не мали змоги видалити його ендоскопічно.

Хірурги провели лапаротомію та ретельну ревізію органів черевної порожнини.

«Під час цього в дитини було виявлено 5 перфоративних отворів та останній елемент конструктора. Всі отвори були закрито, а магніт видалено», - розповіли в Охмадиті.

Зараз дитина проходить післяопераційний курс лікування та реабілітації.

Джерело фото: facebook.com/ndslohmatdyt

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