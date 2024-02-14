В Охматдете врачи спасли ребенка, который проглотил 20 магнитов

20 магнитов находились в разных частях желудочно-кишечного тракта, однако были соединены между собой.

Источник фото: facebook.com/ndslohmatdyt

В Охматдете спасли ребенка, который проглотил 20 магнитов. Как рассказали в больнице, в заведение обратились родители ребенка, жаловавшегося на боль в животе. После сбора анамнеза и осмотра специалисты отделения экстренной медицинской помощи направили мальчика на инструментальное обследование.

Уже на первом рентген-снимке специалисты увидели наличие в пищеварительном канале целой группы посторонних тел, в которых удалось узнать магнитный конструктор. 20 магнитов находились в разных частях желудочно-кишечного тракта, однако были соединены между собой.

Консилиумом врачей было принято решение о проведении безотлагательного оперативного вмешательства, ведь каждый час ожидания мог ухудшить состояние пациента.

«Отличие магнитов от других посторонних тел, которые могут проглотить дети, заключается в их притяжении друг к другу и ущемлении тканей. Как следствие, возникают зоны некроза (омертвения), перфорации полых органов, желудочно-кишечные непроходимости и тому подобное», - отметили специалисты.

Медикам удалось захватить первый магнит и вытащить его вместе с цепочкой из 18 элементов конструктора. Однако один магнит остался, и специалисты не могли удалить его эндоскопически.

Хирурги провели лапаротомию и тщательную ревизию органов брюшной полости.

«Во время этого у ребенка было обнаружено 5 перфоративных отверстий и последний элемент конструктора. Все отверстия были закрыты, а магнит удален», - рассказали в Охмадете.

В настоящее время ребенок проходит послеоперационный курс лечения и реабилитации.

Источник фото: facebook.com/ndslohmatdyt

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