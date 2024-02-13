Сразу 11 судей уволились в отставку или по собственному желанию

Уволились судьи высших специализированных, апелляционных и районных судов.

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Во вторник, 13 февраля, Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

ВСП решил уволить 10 судей в связи с подачей заявлений об отставке, а именно:

Якименко Марину Николаевну – с должности судьи Винницкого апелляционного суда;

Солодкова Андрея Андреевича – с должности судьи Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел;

Остапчук Ларису Вячеславовну – с должности судьи Ровенского районного суда Ровенской области;

Иваненко Яну Леонидовну – с должности судьи Высшего административного суда Украины;

Шереметьеву Людмилу Антоновну – с должности судьи Соломенского районного суда города Киева;

Гаврилюк Светлану Михайловну – с должности судьи Жовтневого районного суда города Харькова;

Харченко Светлану Васильевну – с должности судьи Киевского окружного административного суда;

Шумскую Олесю Владимировну – с должности судьи Софиевского районного суда Днепропетровской области;

Зубара Валентина Васильевича – с должности судьи Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел;

Швеца Виктора Владимировича – от должности судьи Высшего административного суда Украины.

Также Высший совет правосудия решил уволить Кошиль Наталью Михайловну с должности судьи Екатеринопольского районного суда Черкасской области по собственному желанию.

ВСП решил остановить рассмотрение заявления Григорьевича Павла Александровича об освобождении от должности судьи Окружного административного суда города Киева в отставку.

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