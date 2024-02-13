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Кандидату на главу НАПК, нынешнему главе ГИАМ Александру Новицкому пришлось объяснять, почему техническим автором файла его мотивационного письма является сотрудник НАПК

Председатель Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины Александр Новицкий утверждал, что он самостоятельно писал все документы на конкурс в НАПК, но у Комиссии возникли вопросы.

Не прошло и полгода: Высший совет правосудия решил заняться разработкой Единых показателей оценки добропорядочности судьи и кандидата в судьи

Уже в марте должна начаться проверка документов кандидатов в апелляционные суды и прием документов от претендентов в ВАКС, но Высший совет правосудия не спешит с разработкой Единых показателей оценки добропорядочности судьи и кандидата в судьи.

Кандидат на главу НАПК, представитель Уполномоченного в местах несвободы Виталий Никулин объяснил, почему не указал в декларации ни одного жилья в Киеве

12 февраля Виталий Никулин проходил собеседование на добродетель с Конкурсной комиссией.

Конкурсная комиссия по отбору главы НАПК поинтересовалась у Ирины Мостовой вопросом обхода конкурсов во время назначений в НАПК

Во время собеседования возникал и вопрос, существовал ли конфликт интересов по делам, где она представляла клиентов как адвокат по делам против НАПК.

Четыре квартиры в столице и люкс-автомобили у пожилой тещи, - какие вопросы у Комиссии по отбору главы НАПК возникли к экс-руководителю Одесской таможни Михаилу Мирошниченко

Конкурсную комиссию по отбору нового главы НАПК заинтересовало, зачем теща Михаила Мирошниченко, которой больше 70 лет, покупала автомобили «БМВ» и «Лексус».

  1. Суд инфо

Сразу 11 судей уволились в отставку или по собственному желанию

17:43, 13 февраля 2024
Уволились судьи высших специализированных, апелляционных и районных судов.
Сразу 11 судей уволились в отставку или по собственному желанию
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Во вторник, 13 февраля, Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

ВСП решил уволить 10 судей в связи с подачей заявлений об отставке, а именно:

Якименко Марину Николаевну – с должности судьи Винницкого апелляционного суда;

Солодкова Андрея Андреевича – с должности судьи Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел;

Остапчук Ларису Вячеславовну – с должности судьи Ровенского районного суда Ровенской области;

Иваненко Яну Леонидовну – с должности судьи Высшего административного суда Украины;

Шереметьеву Людмилу Антоновну – с должности судьи Соломенского районного суда города Киева;

Гаврилюк Светлану Михайловну – с должности судьи Жовтневого районного суда города Харькова;

Харченко Светлану Васильевну – с должности судьи Киевского окружного административного суда;

Шумскую Олесю Владимировну – с должности судьи Софиевского районного суда Днепропетровской области;

Зубара Валентина Васильевича – с должности судьи Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел;

Швеца Виктора Владимировича – от должности судьи Высшего административного суда Украины.

Также Высший совет правосудия решил уволить Кошиль Наталью Михайловну с должности судьи Екатеринопольского районного суда Черкасской области по собственному желанию.

ВСП решил остановить рассмотрение заявления Григорьевича Павла Александровича об освобождении от должности судьи Окружного административного суда города Киева в отставку.

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