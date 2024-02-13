Сразу 11 судей уволились в отставку или по собственному желанию

Во вторник, 13 февраля, Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.
ВСП решил уволить 10 судей в связи с подачей заявлений об отставке, а именно:
Якименко Марину Николаевну – с должности судьи Винницкого апелляционного суда;
Солодкова Андрея Андреевича – с должности судьи Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел;
Остапчук Ларису Вячеславовну – с должности судьи Ровенского районного суда Ровенской области;
Иваненко Яну Леонидовну – с должности судьи Высшего административного суда Украины;
Шереметьеву Людмилу Антоновну – с должности судьи Соломенского районного суда города Киева;
Гаврилюк Светлану Михайловну – с должности судьи Жовтневого районного суда города Харькова;
Харченко Светлану Васильевну – с должности судьи Киевского окружного административного суда;
Шумскую Олесю Владимировну – с должности судьи Софиевского районного суда Днепропетровской области;
Зубара Валентина Васильевича – с должности судьи Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел;
Швеца Виктора Владимировича – от должности судьи Высшего административного суда Украины.
Также Высший совет правосудия решил уволить Кошиль Наталью Михайловну с должности судьи Екатеринопольского районного суда Черкасской области по собственному желанию.
ВСП решил остановить рассмотрение заявления Григорьевича Павла Александровича об освобождении от должности судьи Окружного административного суда города Киева в отставку.
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