В Киеве под МАФом, который должны были демонтировать, обнаружили место зимовки ежей

Было принято решение о присутствии профильных специалистов КП «Киевская городская больница ветеринарной медицины» на демонтажных работах.

Источник фото: facebook.com/kyivblagoustrii

В столице продолжаются работы по очистке городского пространства от незаконно установленных элементов благоустройства. На прошлой неделе специалисты коммунального предприятия «Киевблагоустройства» приступили к демонтажу незаконных временных сооружений в Оболонском районе, однако во время демонтажа было обнаружено, что под отдельным МАФом находились места зимовки ежей.

К коммунальному предприятию обратились жильцы о приостановлении проведения демонтажных работ, которые могут нанести вред животным.

«Конечно, остановить проведение демонтажных работ до весны невозможно. Поэтому, чтобы избежать подобных ситуаций – на таких демонтажах будут присутствовать и профильные специалисты КП «Киевская городская больница ветеринарной медицины»», - решили в Киевблагоустройстве.

Специалисты КП «Киевблагоустройство» совместно с представителями Центра защиты животных вместе выехали на демонтаж. Такое решение было принято во избежание случаев травмирования животных.

В Киевблагоустройстве отметили, что во время демонтажа ежей не обнаружили.

Кроме того, отмечено, что специалисты Киевской городской больницы ветеринарной медицины будут при необходимости продолжать оказывать профильную поддержку.

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