Відстрочка від мобілізації для аспірантів-контрактників: комітет Ради прийняв важливе рішення

Комітет парламенту прийняв рішення подати до законопроекту про посилення мобілізації правку щодо аспірантів-контрактників.

Як відомо, Верховна Рада ухвалила законопроект про посилення мобілізації в першому читанні.

У вівторок, 13 лютого, комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій ухвалив рішення подати до законопроекту про посилення мобілізації правку щодо аспірантів-контрактників. Про це повідомив нардеп Роман Грищук на своїй сторінці у Facebook.

Наразі законопроект передбачає відстрочку аспірантам, які вчаться на бюджеті, а тим, хто оплачує своє навчання сам - ні. Цю норму хочуть прибрати й дозволити всім без винятку аспірантам мати право на відстрочку від мобілізації.

Нардеп сподівається, що ініціативу профільного комітету підтримають інші парламентарі.

«Щойно комітет освіти на своєму засіданні прийняв пропозицію подати комітетську правку про виключення норми про аспірантів-контрактників. Далі - розгляд в профільному комітеті з питань національної оборони та розвідки та голосування в залі. Сподіваюсь, колеги підтримають позицію нашого комітету», - заявив він.

Нагадаємо, уряд після доопрацювання вніс до Верховної Ради новий законопроєкт №10449, що стосується мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. В документі також з’явилась норма про позбавлення відстрочки аспірантів контрактної формі.

Раніше голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк заявила, що до другого читання до законопроекту внесуть зміни щодо відстрочки для аспірантів і арешту рахунків ухилянтів.

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