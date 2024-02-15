Более 10 ракет: враг совершил атаку на Львовщину

В настоящее время устанавливаются последствия российской ракетной атаки.

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В ночь на четверг, 15 февраля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Львову. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.

«Есть попадания по городу. По предварительной информации, в нескольких домах Львова на улице Научной взрывной волной выбило окна», - сообщил он.

По его словам, информации о потерпевших пока нет.

Также Садовый добавил, что, по предварительной информации, на Львовщину летело более 10 ракет.

«ПВО хорошо отработало эту атаку, но все же есть одно попадание в объект инфраструктуры», - сказал он.

Андрей Садовый отметил, что взрывной волной задело школу. На месте работают оперативные службы. В настоящее время устанавливаются последствия атаки.

Ранее сообщалось, что россияне нанесли ракетный удар по Киеву.

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