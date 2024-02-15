На Хмельниччині через російський удар пошкоджено цивільні об'єкти

Ворог задав ракетного удару по Хмельниччині.

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У четвер, 15 лютого, у Хмельницькій області внаслідок ракетного удару російських окупантів було зафіксоване ушкодження цивільних об'єктів. Про це повідомила пресслужба Хмельницької ОВА.

Зазначається, що наразі про постраждалих через ворожу атаку інформації немає.

«Сьогодні вранці, ворог знову завдав масованого удару по Україні. На Хмельниччині є ушкодження цивільних об’єктів», - йдеться в заяві адміністрації.

Раніше ми писали, що росіяни завдали ракетного удару по Києву.

Також 15 лютого російські окупанти завдали ракетного удару по Львову.

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