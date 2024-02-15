Лідери Палати представників США проведуть брифінг щодо загрози національній безпеці

У США обговорять питання загрози національній безпеці.

У четвер, 15 січня, у США відбудеться брифінг чотирьох лідерів Палати представників з приводу серйозної загрози національній безпеці. Про це повідомив Спікер Палати Майк Джонсон.

За його словами, буде діалог, щоб вирішити питання, «як ми робимо з усіма чутливими питаннями, які є засекреченими».

«Але ми просто хочемо запевнити всіх, що кермо знаходиться в надійних руках, і немає ніяких причин для тривоги», — заявив Джонсон.

У свою чергу CNN повідомляє, що радник із національної безпеки президента США Джейк Салліван дасть спеціальний секретний брифінг конгресменам у Палаті представників щодо питання національної безпеки. Про що конкретно йдеться не уточнюється.

Крім того, голова комітету по розвідці Палати представників Майк Тернер заявив, що всі члени Конгресу мають доступ до інформації про «серйозну загрозу національній безпеці». Він попросив президента Байдена «розсекретити всю інформацію, що стосується цієї загрози, щоб Конгрес, адміністрація та наші союзники могли відкрито обговорити дії у відповідь».

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