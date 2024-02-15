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Лидеры Палаты представителей проведут брифинг относительно угрозы национальной безопасности США

08:57, 15 февраля 2024
В США обсудят вопросы угрозы национальной безопасности.
Лидеры Палаты представителей проведут брифинг относительно угрозы национальной безопасности США
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В четверг, 15 января, в США состоится брифинг четырех лидеров Палаты представителей по поводу серьезной угрозы национальной безопасности. Об этом сообщил Спикер Палаты Майк Джонсон.

По его словам, будет диалог, чтобы решить вопрос, «как мы делаем со всеми чувствительными вопросами, засекреченными».

«Но мы просто хотим заверить всех, что руль находится в надежных руках и нет никаких причин для тревоги», — заявил Джонсон.

В свою очередь CNN сообщает, что советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан даст специальный секретный брифинг конгрессменам в Палате представителей по вопросу национальной безопасности. О чем конкретно речь не уточняется.

Кроме того, глава комитета по разведке Палаты представителей Майк Тернер заявил, что все члены Конгресса имеют доступ к информации о «серьезной угрозе национальной безопасности». Он попросил президента Байдена «рассекретить всю информацию, касающуюся этой угрозы, чтобы Конгресс, администрация и наши союзники могли открыто обсудить ответные действия».

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