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В Хмельницкой области из-за российского удара повреждены гражданские объекты

09:32, 15 февраля 2024
Враг нанес ракетный удар по Хмельнитчине.
В Хмельницкой области из-за российского удара повреждены гражданские объекты
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В четверг, 15 февраля, в Хмельницкой области в результате ракетного удара российских оккупантов было зафиксировано повреждение гражданских объектов. Об этом сообщила пресс-служба Хмельницкой ОВА.

Отмечается, что о пострадавших из-за вражеской атаки информации нет.

«Сегодня утром, враг снова нанес массированный удар по Украине. В Хмельнитчине есть повреждения гражданских объектов», - говорится в заявлении администрации.

Ранее сообщалось, что россияне нанесли ракетный удар по Киеву.

Также 15 февраля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Львову

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