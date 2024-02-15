В Хмельницкой области из-за российского удара повреждены гражданские объекты

Враг нанес ракетный удар по Хмельнитчине.

В четверг, 15 февраля, в Хмельницкой области в результате ракетного удара российских оккупантов было зафиксировано повреждение гражданских объектов. Об этом сообщила пресс-служба Хмельницкой ОВА.

Отмечается, что о пострадавших из-за вражеской атаки информации нет.

«Сегодня утром, враг снова нанес массированный удар по Украине. В Хмельнитчине есть повреждения гражданских объектов», - говорится в заявлении администрации.

Ранее сообщалось, что россияне нанесли ракетный удар по Киеву.

Также 15 февраля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Львову.

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