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  1. В Україні

На Київщині військовий посадовець вимагав гроші з підлеглих за розгляд соціально-побутових питань

13:02, 15 лютого 2024
Сума хабаря посадовцю залежала від посади військовослужбовця та суми виплати.
На Київщині військовий посадовець вимагав гроші з підлеглих за розгляд соціально-побутових питань
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Державне бюро розслідувань поінформувало, що на Київщині повідомили про підозру начальнику одного з підрозділів військової частини, який систематично вимагав гроші з підлеглих військовослужбовців за «позитивне вирішення» соціально-побутових питань. Про це йдеться у пресслужбі ДБР.

У відомстві зазначають, що з жовтня 2022 року по червень 2023 року посадовець отримав від 26 підлеглих понад 160 тисяч гривень за оформлення виплати матеріальної допомоги, відпусток, інших соціально-побутових питань, які виникали у військовослужбовців під час проходження служби.

«Він пропонував свою платну «допомогу» одразу під час отримання відповідних рапортів від підлеглих.

Офіцер брав від 1,5 до 5 тисяч гривень з підлеглих за оформлення виплати матеріальної допомоги та грошей на оздоровлення. Сума хабаря залежала від посади військовослужбовця та суми виплати. При цьому посадовець не боявся отримувати неправомірну вигоду на свою банківську карту», - сказано у повідомленні.

Фігурант підозрюється в одержанні службовою особою неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

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