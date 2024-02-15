Как работодателям знакомить работников с приказами во время войны: разъяснение

В Госслужбе по вопросам труда отметили, что работодатель должен ознакомить работника с коллективным договором до приема на работу и уведомлять работников в случае внесения изменений в него.

Восточное межрегиональное управление Государственной службы Украины по вопросам труда объясняет, как работодателям ознакомлять работников с приказами во время войны.

С момента введения военного положения в Украине допускается в сфере трудовых отношений использование электронного документооборота.

Согласно статье 7 Закона Украины Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» № 2136, в период действия военного положения стороны трудового договора могут договориться об альтернативных способах создания, пересылки и хранения приказов (распоряжений) работодателя, уведомлений и других документов вопросов трудовых отношений и о любом другом доступном способе электронной коммуникации, который выбран с согласия между работодателем и работником.

То есть ознакомление работников с приказами (распоряжениями), сообщениями о последующем высвобождении или другими документами о правах и обязанностях допускается с использованием определенных в трудовом договоре средств электронно-коммуникационных сетей.

Руководитель беспокоится об этом, утвердив соответствующие положения об организации документооборота и уведомив об этом работников любым удобным способом.

Также отмечается, что работодатель должен ознакомить работника с коллективным договором до приема на работу и уведомлять работников в случае внесения изменений в него. Следует помнить о прописанных законодательных положениях по предотвращению дискриминации работников – незаконный отказ в принятии на работу является грубым нарушением законодательства о труде.

Работодатель по требованию претендента на вакансию обязан письменно уведомить причину отказа.

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