США работают над планом ответа на угрозу нацбезопасности из-за разработки россией оружия против спутников, — конгрессмен

Администрация президента США начинает принимать меры против угрозы.

Соединенные Штаты Америки работают над планом ответа на «угрозу нацбезопасности» из-за разработки оружия против спутников. Об этом заявил глава комитета Палаты представителей США по разведке Майк Тернер, передает NBC News.

«Мы встретились с Джейком Салливаном (советником президента США по нацбезопасности – ред.), и он начал разрабатывать план, который, я надеюсь, станет ответом на это (угрозу национальной безопасности США – ред.)», - сказал Тернер.

По его словам, эта угроза очень серьезна, но он не смог ни подтвердить, ни возразить, что она связана с намерениями рф вывести в космос ядерное оружие, о чем ранее сообщали американские СМИ.

«Угроза очень серьезная. Я рад, что администрация (президента США – ред.) начинает принимать меры», - отметил он.

Ранее стало известно, что угроза нацбезопасности США связана с отправкой рф ядерного оружия в космос.

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