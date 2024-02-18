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  1. В Украине

В ВСУ подтвердили, что вывод украинских войск из Авдеевки завершен

18:50, 18 февраля 2024
Спикер ОСУВ «Таврия» подтвердил, что некоторое количество украинских военных попало в плен.
В ВСУ подтвердили, что вывод украинских войск из Авдеевки завершен
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Силы обороны Украины завершили вывод подразделений из Авдеевки в Донецкой области. Об этом заявил спикер ОСУВ «Таврия» Дмитрий Лиховой в эфире телемарафона.

«Да, это завершение состоялось еще вчера», - сказал он.

Также Лиховой подтвердил, что некоторое количество украинских военных, воевавших в Авдеевке, попало в плен. Но количества он не назвал.

«Это количество может уменьшиться, когда часть из них выйдет в свои подразделения. Выход проходил в сложных условиях, может быть и так. Нужна верификация вышедших, но еще не присоединившихся к своим. Может, кто-то не смог выйти. Это процесс, занимающий определенное время. Я бы просил воздержаться от спекуляций. Это количество не такое, чтобы говорить о больших масштабах», - добавил он.

Напомним, Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил о выводе украинских подразделений из Авдеевки.

Также известно, что в боях за Авдеевку потери россиян превысили 47 тысяч человек.

Кроме того, сообщалось, что во время выхода из Авдеевки часть украинских защитников попала в плен.

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