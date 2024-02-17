Українські війська вийшли з Авдіївки, — Олександр Сирський

Це необхідно для того, щоб уникнути оточення та з метою збереження життя та здоров'я військових.

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Українські захисники вийшли з Авдіївки Донецької області, щоб уникнути оточення та з метою збереження життя та здоров'я. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

«Виходячи з оперативної обстановки, яка склалася довколо Авдіївки, з метою уникнення оточення та збереження життя і здоров’я військовослужбовців, прийняв рішення про виведення наших підрозділів з міста й переходу до оборони на більш вигідних рубежах», - заявив Сирський.

За його словами, українські воїни гідно виконали свій військовий обов'язок, зробили все можливе для знищення найкращих російських військових частин, завдали ворогові значних втрат у живій силі та техніці.

«Вживаємо заходів щодо стабілізації обстановки та утриманню займаних позицій. Життя військовослужбовців – найвища цінність. Авдіївку ми все одно повернемо», - додав він.

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