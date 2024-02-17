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Украинские войска вышли из Авдеевки, — Александр Сырский

08:16, 17 февраля 2024
Это необходимо для того, чтобы избежать окружения и в целях сохранения жизни и здоровья военных.
Украинские войска вышли из Авдеевки, — Александр Сырский
Фото: gettyimages
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Украинские защитники вышли из Авдеевки Донецкой области, чтобы избежать окружения и с целью сохранения жизни и здоровья. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

«Исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг Авдеевки, во избежание окружения и сохранения жизни и здоровья военнослужащих, принял решение о выводе наших подразделений из города и переходе к обороне на более выгодных рубежах», - заявил Сырский.

По его словам, украинские воины достойно выполнили свой военный долг, сделали все возможное для уничтожения лучших российских воинских частей, нанесли врагу значительные потери в живой силе и технике.

«Принимаем меры по стабилизации обстановки и содержанию занимаемых позиций. Жизнь военнослужащих – самая высокая ценность. Авдеевку мы все равно вернем», - добавил он.

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