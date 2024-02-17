Украинские войска вышли из Авдеевки, — Александр Сырский

Это необходимо для того, чтобы избежать окружения и в целях сохранения жизни и здоровья военных.

Фото: gettyimages

Украинские защитники вышли из Авдеевки Донецкой области, чтобы избежать окружения и с целью сохранения жизни и здоровья. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

«Исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг Авдеевки, во избежание окружения и сохранения жизни и здоровья военнослужащих, принял решение о выводе наших подразделений из города и переходе к обороне на более выгодных рубежах», - заявил Сырский.

По его словам, украинские воины достойно выполнили свой военный долг, сделали все возможное для уничтожения лучших российских воинских частей, нанесли врагу значительные потери в живой силе и технике.

«Принимаем меры по стабилизации обстановки и содержанию занимаемых позиций. Жизнь военнослужащих – самая высокая ценность. Авдеевку мы все равно вернем», - добавил он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.