Зеленский и Макрон подписали договор о гарантиях безопасности между Украиной и Францией

Перед тем Украина подписала двусторонние соглашения по безопасности с Великобританией и Германией.

Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон во время встречи в Париже 16 февраля подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности в рамках рамочной декларации «Группы семи».

«Наша поддержка не только долгосрочная, но и также имеет коллективное намерение, поскольку Британия и Германия уже подписали это соглашение», – сказал Макрон.

Как ранее мы сообщали, Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц подписали Соглашение, закрепляющее поддержку на 7 млрд евро для Украины.

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