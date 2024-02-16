Зеленский и Шольц подписали Соглашение, закрепляющее поддержку на 7 млрд евро для Украины

Зеленский и Шольц подписали двусторонний договор о безопасности, подобное соглашение было подписано между Украиной и Великобританией.

Источник фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц подписали двустороннее соглашение о безопасности.

По словам Зеленского, подписанное Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке между Украиной и Германией – это беспрецедентный документ, закрепляющий немецкую поддержку для Украины на уровне более 7 миллиардов евро на этот год.

«Это оружие, по которому уже есть конкретные контракты. В соглашении зафиксирована четкая позиция Германии по поводу санкций против агрессора, трибунала, замороженных активов», - пояснил Президент.

Соглашение также предусматривает механизм экстренных консультаций.

Как сообщила глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк, это уже второе подобное соглашение со странами НАТО. Первой страной, которая взяла на себя обязательства по безопасности, стала Великобритания.

«Этими соглашениями, к которым будут присоединяться другие государства, мы наблюдаем историческое глобальное формирование нового альянса стран, которые противостоят объединению мировых тираний. История циклическая: когда-то это была Антанта, затем Антигитлеровская коалиция, дальше НАТО, а теперь блок Украина + весь демократический мир», - отметила депутатка.

Отметим, что Владимир Зеленский начал рабочий визит в Федеративную Республику Германия. Лидеры должны были обсудить дальнейшую поддержку Украины в оборонной, политической и финансовой сферах.

По итогам переговоров было запланировано подписание Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и ФРГ.

Владимир Зеленский и Олаф Шольц также должны были обсудить вопросы поддержки Украины на пути к членству в Европейском Союзе и НАТО.

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