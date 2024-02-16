Зеленський та Шольц підписали Угоду, яка закріплює підтримку на 7 млрд євро для України

Зеленський та Шольц підписали двосторонній безпековий договір, подібну угоду було підписано між Україною та Великою Британією.

Джерело фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Олаф Шольц підписали двосторонню угоду про безпеку.

За словами Зеленського, підписана Угода про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Україною та Німеччиною – це безпрецедентний документ, що закріплює німецьку підтримку для України на рівні понад 7 мільярдів євро на цей рік.

«Це зброя, щодо якої вже є конкретні контракти. В угоді зафіксована чітка позиція Німеччини щодо санкцій проти агресора, трибуналу, заморожених активів», - пояснив Президент.

Угода також передбачає механізм екстрених консультацій.

Як повідомила голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк, це вже друга подібна угода з країнами НАТО. Першою країною, яка взяла на себе безпекові зобов'язання, стала Велика Британія.

«Цими угодами, до яких приєднуватимуться інші держави, ми спостерігаємо історичне глобальне формування нового альянсу країн, які протистоять об'єднанню світових тираній. Історія циклічна: колись це була Антанта, потім Антигітлерівська коаліція, далі НАТО, а тепер блок Україна + весь демократичний світ», - зазначила депутатка.

Зазначимо, що Володимир Зеленський розпочав робочий візит до Федеративної Республіки Німеччина. Лідери мали обговорити подальшу підтримку України в оборонній, політичній та фінансовій сферах.

За підсумками переговорів було заплановане підписання Угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та ФРН.

Володимир Зеленський та Олаф Шольц також мали обговорити питання підтримки України на шляху до набуття членства у Європейському Союзі та НАТО.

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