Зеленський та Шольц підписали Угоду, яка закріплює підтримку на 7 млрд євро для України

Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд визначив, як захищаються інтереси співвласника авто у разі стягнення боргу з іншого співвласника

У разі якщо боржник не повідомив виконавця чи стягувача про правовий режим спільної часткової власності на авто і відбулося звернення стягнення, то права та інтереси іншого співвласника, який не є боржником мають захищатися шляхом виплати компенсації від недобросовісного співвласника.

Центральна ВЛК при розгляді скарги на рішення ВЛК свій висновок повинна оформлювати не листом, а вмотивованою постановою з викладенням всіх обставин та аргументів, — рішення суду

Центральна військово-лікарська комісія вважала, що може відповідати на скарги щодо перегляду постанов військово-лікарських комісій за законом про звернення громадян, а не переглядати постанову по суті, — що вирішив суд.

Справи щодо цивільної дієздатності та про встановлення юридичних фактів лідирують серед категорій, в яких було найбільше скасувань Касаційним цивільним судом у 2023 році

75% скасувань було у справах про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, та 75% - у справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення.

Державна служба має бути готовою до конкуренції з бізнесом – НАДС

У владі продовжують розмірковувати, як мотивувати та утримувати молодих фахівців на публічній службі.

ВП ВС: Ціна за одиницю товару не може бути збільшена більше, ніж на 10 % від тієї ціни товару, яка була визначена сторонами в договорі за результатами процедури закупівлі

Сторони можуть неодноразово змінювати ціну товару в бік збільшення за наявності умов, встановлених ЦК та законом про публічні закупівлі, проте загальне збільшення такої ціни не повинно перевищувати 10% від тієї ціни товару, яка була визначена сторонами при укладенні договору за результатами процедури закупівлі, - Велика Палата ВС.

  1. В Україні
  2. / У світі

Зеленський та Шольц підписали Угоду, яка закріплює підтримку на 7 млрд євро для України

14:23, 16 лютого 2024
Зеленський та Шольц підписали двосторонній безпековий договір, подібну угоду було підписано між Україною та Великою Британією.
Зеленський та Шольц підписали Угоду, яка закріплює підтримку на 7 млрд євро для України
Джерело фото: president.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Олаф Шольц підписали двосторонню угоду про безпеку.

За словами Зеленського, підписана Угода про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Україною та Німеччиною – це безпрецедентний документ, що закріплює німецьку підтримку для України на рівні понад 7 мільярдів євро на цей рік.

«Це зброя, щодо якої вже є конкретні контракти. В угоді зафіксована чітка позиція Німеччини щодо санкцій проти агресора, трибуналу, заморожених активів», - пояснив Президент.

Угода також передбачає механізм екстрених консультацій.

Як повідомила голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк, це вже друга подібна угода з країнами НАТО. Першою країною, яка взяла на себе безпекові зобов'язання, стала Велика Британія.

«Цими угодами, до яких приєднуватимуться інші держави, ми спостерігаємо історичне глобальне формування нового альянсу країн, які протистоять об'єднанню світових тираній. Історія циклічна: колись це була Антанта, потім Антигітлерівська коаліція, далі НАТО, а тепер блок Україна + весь демократичний світ», - зазначила депутатка.

Зазначимо, що Володимир Зеленський розпочав робочий візит до Федеративної Республіки Німеччина. Лідери мали обговорити подальшу підтримку України в оборонній, політичній та фінансовій сферах.

За підсумками переговорів було заплановане підписання Угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та ФРН.

Володимир Зеленський та Олаф Шольц також мали обговорити питання підтримки України на шляху до набуття членства у Європейському Союзі та НАТО.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Обшуки та незаконне вилучення майна: як зупинити тиск на бізнес, прямий ефір на Право ТВ
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Обшуки та незаконне вилучення майна: як зупинити тиск на бізнес, прямий ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Сіпака
    Андрій Сіпака
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду