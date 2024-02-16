Протести на українському кордоні: польські фермери заблокували прикордонний пункт «Корчова — Краківець»

Польські фермери знову блокують рух вантажівок на кордоні з Україною.

Джерело фото: customs.gov.ua

Польські фермери знову перекрили рух вантажівок на дорозі перед пунктом пропуску «Корчова», який сусідить з українським пунктом «Краківець», - повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.

За інформацією, отриманою від польських прикордонників, акція блокування руху розпочалася сьогодні близько 11:10 на території Польщі перед пунктом пропуску «Корчова». Це призвело до ускладнення руху як на виїзд з Польщі, так і на в’їзд.

Зазначається, що на в’їзд до України на території Польщі зараз очікується близько 1730 вантажівок. Проте, перешкоджання руху автобусам та легковому транспорту наразі не передбачається.

Такі акції фермерів вже не перший раз стаються на кордоні між Україною та Польщею, і вони призводять до значних труднощів для водіїв вантажівок, які перетинають кордон.

Нагадаємо, протести на кордоні з Польщею можуть затримувати гуманітарну допомогу.

Раніше ми писали, що Польща планує ввести перевірки українського зерна на кордоні.

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