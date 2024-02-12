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  1. У світі

Польща планує ввести перевірки українського зерна на кордоні

21:21, 12 лютого 2024
Заступник міністра Польщі вимагає перевірки українського зерна на кордоні.
Польща планує ввести перевірки українського зерна на кордоні
Джерело фото: antikor
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Заступник міністра сільського господарства і розвитку сіл Польщі Міхал Колодзейчак оголосив про намір провести перевірки всього українського зерна на кордоні між Україною та Польщею. Про це повідомляє pap.pl.

«Сьогодні ми дамо чіткі вказівки перевірити весь зерновий транзит на кордоні з Україною», - заявив він.

Відповідаючи на запитання щодо списку компаній, які імпортували зерно з України, Колодзейчак повідомив, що було зареєстровано 15 тисяч перевезень фуражного зерна. Він зауважив, що найменша партія була розміром лише одну вантажівку, у той час як найбільша становила цілий потяг, складений з кількох десятків вагонів. Крім того, він підкреслив, що більшість цього зерна не було перевірено Польщею.

За думкою заступника міністра, процедури перевірки зерна на українсько-польському кордоні "потребують осуду". Він також зазначив, що "не довіряє жодному імпортеру або експортеру продукції з-за кордону, який нам пропонує свої тести".

«Сьогодні на зустрічі з різними службами я вимагатиму, щоб усі партії зерна, призначені для експорту, які підпадають під ембарго, були оглянуті в Польщі. Я буду лобіювати ці правила», - підсумував Колодзейчак.

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