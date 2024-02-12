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  1. В мире

Польша планирует ввести проверки украинского зерна на границе

21:21, 12 февраля 2024
Заместитель министра Польши требует проверки украинского зерна на границе.
Польша планирует ввести проверки украинского зерна на границе
Источник фото: antikor
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Заместитель министра сельского хозяйства и развития сел Польши Михал Колодзейчак объявил о намерении провести проверки всего украинского зерна на границе между Украиной и Польшей. Об этом сообщает pap.pl.

"Сегодня мы дадим четкие указания проверить весь зерновой транзит на границе с Украиной", - заявил он.

Отвечая на вопрос относительно списка компаний, которые импортировали зерно из Украины, Колодзейчак сообщил, что было зарегистрировано 15 тысяч перевозок фуражного зерна. Он отметил, что самая маленькая партия была размером всего один грузовик, в то время как самая большая составляла целый поезд, составленный из нескольких десятков вагонов. Кроме того, он подчеркнул, что большинство этого зерна не было проверено Польшей.

По мнению замминистра, процедуры проверки зерна на украинско-польской границе "требуют осуждения". Он также отметил, что "не доверяет ни одному импортеру или экспортеру продукции из-за рубежа, который нам предлагает свои тесты".

"Сегодня на встрече с различными службами я буду требовать, чтобы все партии зерна, предназначенные для экспорта, которые подпадают под эмбарго, были осмотрены в Польше. Я буду лоббировать эти правила", - подытожил Колодзейчак.

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