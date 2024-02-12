Кандидат на председателя НАПК Дмитрий Калмыков объяснил, имеет ли недвижимость на временно оккупированной территории, и за что его брата привлекли к ответственности

Кроме того, возникли вопросы получения кандидатом средств как ФЛП от ОО «Центр совместных действий».

Конкурсная комиссия по отбору нового главы Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) 9 февраля провела собеседование на добродетель с руководителем Департамента антикоррупционной политики НАПК Дмитрием Калмыковым. Он работает в НАПК с 9 февраля 2020 года, то есть, с начала каденции уже экс-главы НАПК Александра Новикова. До этого, в период с 1 сентября 2014 по 8 февраля 2020 он был экспертом по вопросам уголовной юстиции и противодействия коррупции в Общественной организации «Центр политико-правовых реформ».

Перше, чим цікавилась Комісія, це питання надання послуг ГО «Центру спільних дій». «Це прогалина, яку Ви досі не пояснили. Що Ви можете прокоментувати, адже сума доходів від цієї організації в 2019 році склала близько 122 тисяч грн і 2016 грн у 2020 році», - запитали члени Комісії.

На це Дмитро Калмиков пояснив, що, переглянувши свої угоди, він не знайшов жодної угоди, яку укладав як ФОП з цією ГО. Втім, згодом він зрозумів, що це організація, з якою він дійсно співпрацював у 2018-2019 роках, але вона мала тоді іншу назву – «Центр Юей». Відповідно, він декларував доходи від останньої.

Також Комісія зауважила проведення операцій з автомобілями шляхом видання довіреностей на право розпорядження та керування ними.

«Я особисто в своєму житті за останні 10 років точно не видавав довіреності. Довіреність на право розпорядження автомобілем 1990 р. в. видавала моя дружина в 2017 році. В подальшому на підставі цієї довіреності цей автомобіль було реалізовано іншою особою за 29 тисяч грн», зазначив він.

Також виникли питання стосовно того, де мешкає кандидат. Як пояснив Калмиков стосовно двох квартир, одна з них знаходиться на тимчасово окупованій території, і за неї від має сплачувати кредит до 2042 року. Кредитна установа відмовила йому у призупиненні платежів, тож, він продовжує сплачувати кошти за кредитом, однак комунальні платежі не сплачує.

Стосовно іншої квартири, то це квартира, де він проживає у селі Щасливому Київської області. До цього він 7 років проживав у квартирі у Чубинському, яку орендував.

Також Конкурсна комісія поцікавилася, скільки заощаджень має кандидат.

«Я народився у Луганській області, і на момент окупації я перебував на цій території. В зв’язку із цим я втратив наявне у мене житло. У серпні 2014 року я переїхав на запрошення мого наукового керівника і керівника Центру політико-правових реформ Ігоря Коліушка жити в Київську область, і працював як ФОП, переважно надаючи послуги Центру політико-правових реформ або Центр Юєй або іншим суб’єктам, які діяли в сфері досліджень протидії корупції.

Кожен рік ми почали заощаджувати кошти, щоб придбати житловий будинок в селі Щасливе. За останні 10 років я заробив 12,5 млн грн, що складає приблизно 360 тисяч доларів. За цей час мені вдалося накопичити станом на 1 січня 2024 року 88 тисяч доларів», відповів Дмитро Калмиков.

Далі Конкурсна комісія попросила пояснити зв’язки родичів Дмитра Калмикова із тимчасово окупованими територіями.

Як пояснив кандидат, у 2014 році всі його найближчі особи – батьки, його родина і родини його братів виїхали за межі ТОТ на підконтрольну Україні територію. Більшу частину часу родини його братів проживали у Харкові. Він сам перебував у Київській області. Його батьки проживали в різні періоди з їх сім’ями.

Разом з тим, починаючи з 2015 року, з огляду на те, що домоволодіння батьків потребували елементарного догляду, періодично його батьки поверталися на тимчасово окуповану територію в порядку, визначеному законодавством.

Після пандемії через стан здоров’я вони були вимушені залишитися на ТОТ, втім, як стверджував Калмиков, жодних зв’язків з рф вони не мають і мати не можуть, в рф не були останні 10 років.



Конкурсну комісію також зацікавило питання притягнення до відповідальності брата Дмитра Калмикова за фінансування тероризму у 2018 році в «зв’язку з організацією схеми з переправляння грошей на ТОТ в 2015 році», як вказала Комісія. На це Дмитро Калмиков заявив, що йому небагато відомо про це. «Наскільки мені відомо, в 2014 році якісь знайомі чи близькі до мого брата особи, які були функціонерами і, власне, отримували пенсію в Україні, наскільки я розумію, якийсь період часу він цим особам допомагав, щоб доставляти законно отриману пенсію немобільним людям в законний спосіб».

За його словами, якщо Комісія вивчить цю справу, то вона «побачить тотальні зловживання СБУ» і «ніякого фінансування тероризму не було». За його словами, це викривлене тлумачення.

Також виникли питання стосовно того, чи має кандидат земельні ділянки на території Луганської області. Він зазначив, що це насправді земельні ділянки його батька, які отримані 16 років у користування.

Крім того, члени Конкурсної комісії задали питання стосовно величезної кількості наукових праць кандидата, які охоплюють найрізноманітніші теми. Зокрема, певний час він займався питанням відповідальності за жорстоке поводження з тваринами.

У Андрія Козлова виникло питання, чи можна оминути конкурс на державні посади у НАЗК шляхом переведення: «Якщо Ви станете головою НАЗК, чи будете Ви використовувати дискрецію для здійснення переведення, якщо Вам хтось буде потрібен на якійсь посаді, або будете йти шляхом конкурсу?»

«Все ж таки, з точки зору накопичення людського фахового ресурсу, я б надав перевагу формуванню більш повільному, але такому, що не буде викликати сумнів формуванню корпусу» , - відповів Дмитро Калмиков.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що кандидат на голову НАЗК Андрій Вишневський розповів, як діяльність Олександра Новікова з внесення певних компаній до переліку спонсорів війни призвела до міжнародного конфлікту.

Також співбесіду проходив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Станіслав Броневицький. Прокурору САП Станіславу Броневицькому поставили питання щодо балотування від Радикальної партії Олега Ляшка і постановки на військовий облік його сина, який живе у США, а також стосовно перебування на військовому обліку самого кандидата на голову НАЗК.

Крім того, співбесіду з членом нової ВККС Віталієм Гацелюком проводив колишній член ВККС Андрій Козлов, який вирішив з’ясувати, чи вистачало батькам нової дружини Віталія Гацелюка коштів на купівлю нерухомості та авто.

А до кандидата на голову НАЗК Сергія Гупяка виникли питання щодо невнесення до ЄРДР даних за заявою Романа Маселка.

Кандидат на голову НАЗК Агія Загребельська пояснила, як вона опинилася у Реєстрі корупціонерів та розповіла, на чиє запрошення працювала в Адміністрації Президента.

Автор: Наталья Мамченко

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