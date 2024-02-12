Обнародовали проект Антикоррупционной программы ВККС на 2024-2026 годы

Предложения и замечания по проекту Антикоррупционной программы ВККС можно отправлять до 23 февраля.

Высшая квалификационная комиссия судей Украины обнародовала проект Антикоррупционной программы ВККС на 2024-2026 годы. Вместе с проектом антикоррупционной программы обнародовали приложение и реестр рисков.

«Предложения, замечания к проекту, а также заявки для участия в публичном обсуждении просим прислать не позднее 23 февраля 2024 на электронный адрес Комиссии: [email protected]», - говорится в сообщении.

О дате, времени, месте и форме проведения публичного обсуждения проекта антикоррупционной программы ВККС сообщит дополнительно.

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