Оприлюднили проект Антикорупційної програми ВККС на 2024–2026 роки

Пропозиції та зауваження до проекту Антикорупційної програми ВККС можна надсилати до 23 лютого.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України оприлюднила проект Антикорупційної програми ВККС на 2024–2026 роки. Разом з проектом антикорупційної програми оприлюднили додаток та реєстр ризиків.

«Пропозиції, зауваження до проєкту, а також заявки для участі у публічному обговоренні просимо надіслати не пізніше 23 лютого 2024 року на електронну адресу Комісії: [email protected]», - сказано у повідомленні.

Про дату, час, місце та форму проведення публічного обговорення проєкту антикорупційної програми ВККС повідомить додатково

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