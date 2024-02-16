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  1. В Україні

Протести на кордоні з Польщею можуть затримувати гуманітарну допомогу

13:08, 16 лютого 2024
Польські протестувальники не виокремлюють гуманітарні вантажі серед інших вантажівок в чергах на кордоні.
Протести на кордоні з Польщею можуть затримувати гуманітарну допомогу
Джерело фото: Getty Images
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Протести на польському кордоні з Україною можуть впливати на прохід гуманітарних вантажів через те, що протестувальники не виділяють їх серед інших транспортних засобів, які чекають на пропуск. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко під час телемарафону.

Українські прикордонники приймають транспортні засоби, що прибувають з польського пункту пропуску, які були оформлені та вже пропущені на територію України. За словами Демченка, черги на кордоні та обмежена кількість перетинів можуть ускладнити виділення гуманітарної допомоги, оскільки протести блокують рух транспорту.

«Також можу додати, що при тій кількості перетинів кордону, яку ми маємо на даний момент щодо руху вантажних транспортних засобів, в мене також є сумніви, що учасники цієї блокади пропускають можливу кількість гуманітарної допомоги, яка йде в Україну по всіх цих напрямках, бо звісно, що рух обмежений, але і кількість перетинів кордону дуже низька. Тому при черзі, яка є на території Польщі, скоріш за все, вони навіть не виокремлюють вантажівки, які перевозять гуманітарну допомогу або інші важливі вантажі, які рухаються в Україну», – пояснив він.

На запитання про те, чи це означає, що «гуманітарка теж застрягла», речник відповів, що «скоріш за все, так».

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