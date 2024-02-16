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  1. В Украине

Протесты на границе с Польшей могут задерживать гуманитарную помощь

13:08, 16 февраля 2024
Польские протестующие не выделяют гуманитарные грузы среди других грузовиков в очередях на границе.
Протесты на границе с Польшей могут задерживать гуманитарную помощь
Источник фото: Getty Images
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Протесты на польской границе с Украиной могут влиять на проход гуманитарных грузов из-за того, что протестующие не выделяют их среди других транспортных средств, ожидающих пропуск. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко во время телемарафона.

Украинские пограничники принимают транспортные средства, прибывающие из польского пункта пропуска, которые были оформлены и уже пропущены на территорию Украины. По словам Демченко, очереди на границе и ограниченное количество пересечений могут осложнить выделение гуманитарной помощи, поскольку протесты блокируют движение транспорта.

"Также могу добавить, что при том количестве пересечений границы, которое мы имеем на данный момент по движению грузовых транспортных средств, у меня также есть сомнения, что участники этой блокады пропускают возможное количество гуманитарной помощи, которая идет в Украину по всем этим направлениям, потому что конечно, что движение ограничено, но и количество пересечений границы очень низкое. Поэтому при очереди, которая есть на территории Польши, скорее всего, они даже не выделяют грузовики, которые перевозят гуманитарную помощь или другие важные грузы, которые движутся в Украину", - пояснил он.

На вопрос о том, означает ли это, что "гуманитарка тоже застряла", спикер ответил, что "скорее всего, да".

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