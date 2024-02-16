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ВСП обратился к Кабмину с предложениями по приоритетным задачам финансирования судебной власти на 2025–2027 годы

10:52, 16 февраля 2024
В ВСП отметили, что должное финансирование судебной ветви власти является предпосылкой эффективной деятельности всех органов системы правосудия.
ВСП обратился к Кабмину с предложениями по приоритетным задачам финансирования судебной власти на 2025–2027 годы
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Высший совет правосудия сообщил, что с целью обеспечения независимости судей и авторитета правосудия в части надлежащего финансирования и условий для функционирования судов, органов и учреждений системы правосудия в 2024 и 2025-2027 годах обратился с соответствующим обращением к Кабинету Министров Украины. Об этом говорится на официальном сайте ВСП.

В ведомстве отмечают, что надлежащее финансирование судебной ветви власти является предпосылкой эффективной деятельности всех органов системы правосудия по реализации мер, направленных на обеспечение своевременного и качественного рассмотрения судебных дел и, соответственно, удовлетворения общественных потребностей и ожиданий.

«Финансовое обеспечение судов и судей является неотъемлемой составляющей как независимости отдельного судьи, так и независимости всей судебной власти», - говорится в сообщении.

Полный текст обращения:

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