Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Комиссия по отбору председателя НАПК провела собеседование на добропорядочность с управляющим делами исполнительного аппарата Запорожского областного совета Владимиром Подорожко

Комиссия спрашивала об обстоятельствах визирования Подорожком проекта решения о запрете УПЦ МП в Запорожской области.

Женщина пыталась в суде оспорить задержание мужа на блокпосте и доставку его в ТЦК: что решил суд

Суд отметил, что мужчина добровольно прошел ВЛК и добровольно в тот же день уехал в войска.

Заместитель руководителя Главного подразделения детективов НАБУ Александр Скомаров рассказал, почему решил поручиться в ВАКС за подозреваемую сестру: собеседования на главу НАПК

Конкурсная комиссия поинтересовалась у руководителя Второго подразделения детективов НАБУ Александра Скомарова, не видит ли он конфликт интересов в том, что хотел выступить поручителем собственной сестры, дело которой вело НАБУ, и в том, что его жена работала в холдинге «1+1».

Как можно купить земельный участок в Шенборне Мукачевского района по 10 тыс. грн за сотку во время собеседования на председателя НАПК рассказал прокурор САП Сергей Подгорец

Конкурсная комиссия спросила прокурора САП Сергея Подгорца, как ему удавалось выжить на 5,7 тыс. грн в месяц, и как можно было приобрести землю в Мукачевском районе в 2022 году за 124 тыс. грн.

Высший совет правосудия положительно оценил деятельность ГСА в 2023 году

Высший совет правосудия и Совет судей Украины разошлись в оценках деятельности ГСА.

  1. В мире

Греция легализовала однополые браки

10:19, 16 февраля 2024
Одобренный парламентом Греции законопроект также позволяет однополым парам усыновлять детей и предоставляет полные родительские права женатым партнерам.
Греция легализовала однополые браки
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Парламент Греции одобрил законопроект, разрешающий однополые браки. Об этом пишет Reuters.

Документ позволяет однополым парам усыновлять детей и предоставляет полные родительские права женатым партнерам, однако не позволяет однополым парам становиться родителями с помощью суррогатного материнства, что вызвало критику правозащитников.

Греция является одной из первых православных стран, разрешивших такие браки. Законопроект был принят, несмотря на то, что православная церковь выступает решительно против легализации однополых браков.

Проект станет законом после публикации в официальном правительственном вестнике.

Хотя члены правоцентристской партии "Новая демократия" премьер-министра Кириакоса Мицотакиса воздержались или голосовали против законопроекта, он получил достаточную поддержку со стороны левой оппозиции, что стало редким проявлением межпартийного единства.

Греция стала 37-й страной в мире, узаконившей браки людей одного пола. В 2015 году в стране разрешили гражданское партнерство между однополыми парами, а в 2017 году юридически признали гендерную идентичность.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Сіпака
    Андрій Сіпака
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду