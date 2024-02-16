Греция легализовала однополые браки

Одобренный парламентом Греции законопроект также позволяет однополым парам усыновлять детей и предоставляет полные родительские права женатым партнерам.

Парламент Греции одобрил законопроект, разрешающий однополые браки. Об этом пишет Reuters.

Документ позволяет однополым парам усыновлять детей и предоставляет полные родительские права женатым партнерам, однако не позволяет однополым парам становиться родителями с помощью суррогатного материнства, что вызвало критику правозащитников.

Греция является одной из первых православных стран, разрешивших такие браки. Законопроект был принят, несмотря на то, что православная церковь выступает решительно против легализации однополых браков.

Проект станет законом после публикации в официальном правительственном вестнике.

Хотя члены правоцентристской партии "Новая демократия" премьер-министра Кириакоса Мицотакиса воздержались или голосовали против законопроекта, он получил достаточную поддержку со стороны левой оппозиции, что стало редким проявлением межпартийного единства.

Греция стала 37-й страной в мире, узаконившей браки людей одного пола. В 2015 году в стране разрешили гражданское партнерство между однополыми парами, а в 2017 году юридически признали гендерную идентичность.

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