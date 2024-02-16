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  1. В Украине

В Киеве мужчина убил соседа из-за громкой музыки

20:26, 16 февраля 2024
Столичные полицейские задержали нападавшего с ножом на соседа.
В Киеве мужчина убил соседа из-за громкой музыки
Источник фото: полиция Киева
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В Киеве столичные полицейские задержали злоумышленника, который нанес смертельные ранения своему соседу из-за громкой музыки. Злоумышленнику за нападение, может грозить до пятнадцати лет заключения, - сообщила полиция Киева.

Полиция получила сообщение о драке в одном из домов в Соломенском районе. По прибытии правоохранителей на место происшествия обнаружили мужчину с ножевыми ранениями, которого срочно доставили в больницу. Оказалось, что во время ссоры из-за громкой музыки сосед нанес несколько ножевых ударов своему знакомому, после чего скрылся.

Оперативники быстро разыскали и задержали злоумышленника, которым оказался киевлянин 2002 года рождения. По согласованию с прокуратурой следователи сообщили ему о подозрении в совершении умышленного убийства по статье 115 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Согласно законодательству, по этому преступлению может быть наложено наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.

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