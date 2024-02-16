В Киеве мужчина убил соседа из-за громкой музыки

Столичные полицейские задержали нападавшего с ножом на соседа.

Источник фото: полиция Киева

В Киеве столичные полицейские задержали злоумышленника, который нанес смертельные ранения своему соседу из-за громкой музыки. Злоумышленнику за нападение, может грозить до пятнадцати лет заключения, - сообщила полиция Киева.

Полиция получила сообщение о драке в одном из домов в Соломенском районе. По прибытии правоохранителей на место происшествия обнаружили мужчину с ножевыми ранениями, которого срочно доставили в больницу. Оказалось, что во время ссоры из-за громкой музыки сосед нанес несколько ножевых ударов своему знакомому, после чего скрылся.

Оперативники быстро разыскали и задержали злоумышленника, которым оказался киевлянин 2002 года рождения. По согласованию с прокуратурой следователи сообщили ему о подозрении в совершении умышленного убийства по статье 115 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Согласно законодательству, по этому преступлению может быть наложено наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.