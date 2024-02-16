У Києві чоловік вбив сусіда через гучну музику

Столичні поліцейські затримали нападника з ножем на сусіда.

Джерело фото: поліція Києва

У Києві столичні поліцейські затримали зловмисника, який наніс смертельні поранення своєму сусідові через гучну музику. Зловмиснику за напад, може загрожувати до п'ятнадцяти років ув'язнення, – повідомила поліція Києва.

Поліція отримала повідомлення про бійку в одному з будинків у Солом'янському районі. Після прибуття правоохоронців на місце події виявили чоловіка з ножовими пораненнями, якого терміново доставили до лікарні. Виявилося, що під час сварки через гучну музику сусід наніс кілька ножових ударів своєму знайомому, після чого втік.

Оперативники швидко розшукали та затримали зловмисника, яким виявився киянин 2002 року народження. За погодженням із прокуратурою слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні умисного вбивства за статтею 115 Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Відповідно до законодавства, за цим злочином може бути накладено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років.

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