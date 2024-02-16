Вимагав щомісячну «данину» за непроведення перевірок: викрили посадовця Держпродспоживслужби

На Волині посадовець вимагав від працівниці 400 доларів США щомісячно.

На Волині викрито та повідомлено про підозру начальнику одного із управлінь Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області, якому інкримінують вимагання та одержання хабаря, передає Львівська обласна прокуратура.

У відомстві зазначають, що посадовець вимагав від працівниці підпорядкованої державної лабораторії на систематичній основі надавати йому неправомірну вигоду — 400 доларів щомісячно.

За це чоловік обіцяв не створювати штучних перешкод у роботі працівниці. Зокрема не проводити позапланових перевірок, а також не притягувати останню до дисциплінарної відповідальності.

Загалом задокументовано факт надання неправомірної вигоди на загальну суму 2 000 доларів США.

Підозрюваного затримано після одержання чергової передачі коштів у сумі 1 200 доларів США.

Слідчі дії тривають. Вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

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