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В Україні відзначають День військового журналіста: які пам’ятні події сталися цього дня

10:04, 16 лютого 2024
16 лютого в Україні відзначають День єднання і День військового журналіста.
В Україні відзначають День військового журналіста: які пам’ятні події сталися цього дня
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У п’ятницю, 16 лютого, в Україні своє професійне свято відзначають військові журналісти. 

Свято було створене за наказом Міністра оборони 2018 року. Дату обрали не випадково, адже саме цього дня 2015 року сталася жахлива трагедія, коли під Дебальцевим загинув військовий журналіст Дмитро Лабуткін.

Він був капітаном третього рангу і редактором телестудії "Бриз" Міністерства оборони України. 

Також сьогодні в нашій країні День єднання. Ідея Дня єднання виникла на початку лютого 2022 року, коли з'явилася інформація про те, що саме 16 лютого рф може здійснити повномасштабне вторгнення в Україну.

14 лютого 2022 року, з метою посилення консолідації українського суспільства, зміцнення його стійкості в умовах зростання гібридних загроз, Президент України Володимир Зеленський видав Указ, згідно з яким 16 лютого 2022 року визначено Днем єднання. 

Віряни вшановують пам'ять святих мучеників Памфіла, Порфирія та інших. 

Які події сталися у цей день в історії:

  • 1267 рік — Кастилія і Португалія укладають Бадахоський договір про міждержавний кордон;
  • 1270 рік — литовці здобувають важку перемогу над Лівонським орденом у битві при Карусе;
  • 1659 рік — в Англії Ніколас Ванакер виписує перший у світі чек на 400 фунтів;
  • 1918 рік — ухвалюють Акт про незалежність Литви;
  • 1919 рік — починається Вовчухівська операція УГА;
  • 1923 рік — археологічна експедиція англійців, очолювана Говардом Картером, розкриває вхід до могильної камери фараона Тутанхамона;
  • 1937 рік — Воллес Карозерс, хімік-дослідник фірми "Дюпон", отримує патент на нейлон;
  • 1945 рік — експедиційні війська США починають операцію із захоплення Іодзіми;
  • 1957 рік — Єгипет стає чемпіоном першого Кубка Африканських Націй в Судані, перемігши у фіналі команду Ефіопії з рахунком 4:0;
  • 1968 рік — у місті Гейлівіль (штат Алабама, США) з'являється перша телефонна служба порятунку — 911;
  • 1985 рік — засновують ліванську шиїтську парамілітарну ісламістську організацію Хезболла;
  • 1991 рік — у Львівському театрі опери та балету відбувається I Галицька Асамблея (об'єднана сесія Івано-Франківської, Львівської та Тернопільської обласних рад);
  • 2005 рік — набуває чинності Кіотський протокол.

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