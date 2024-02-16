В Украине отмечают День военного журналиста: какие памятные события произошли в этот день

16 февраля в Украине отмечают День единения и День военного журналиста.

В пятницу, 16 февраля, в Украине свой профессиональный праздник отмечают военные журналисты.

Праздник был создан по приказу Министра обороны 2018 года. Дату выбрали не случайно, ведь именно в этот день 2015 года произошла ужасная трагедия, когда под Дебальцево погиб военный журналист Дмитрий Лабуткин.

Он был капитаном третьего ранга и редактором телестудии "Бриз" Министерства обороны Украины.

Также сегодня в нашей стране День единения. Идея Дня единения возникла в начале февраля 2022 года, когда появилась информация о том, что именно 16 февраля рф может совершить полномасштабное вторжение в Украину.

14 февраля 2022, с целью усиления консолидации украинского общества, укрепления его устойчивости в условиях роста гибридных угроз, Президент Украины Владимир Зеленский издал Указ, согласно которому 16 февраля 2022 определен Днем единения.

Верующие чтят память святых мучеников Памфила, Порфирия и других.

Какие события произошли в этот день в истории:

1267 год — Кастилия и Португалия заключают Бадахосский договор о межгосударственной границе;

1270 год — литовцы одерживают тяжелую победу над Ливонским орденом в битве при Карусе;

1659 год — в Англии Николас Ванакер выписывает первый в мире чек на 400 фунтов;

1918 год — принимают Акт о независимости Литвы;

1919 год — начинается Волчуховская операция УГА;

1923 год — археологическая экспедиция англичан, возглавляемая Говардом Картером, раскрывает вход в могильную камеру фараона Тутанхамона;

1937 год — Уоллес Карозерс, химик-исследователь фирмы "Дюпон", получает патент на нейлон;

1945 год — экспедиционные войска США начинают операцию по захвату Иодзимы;

1957 год — Египет становится чемпионом первого Кубка Африканских Наций в Судане, победив в финале команду Эфиопии со счетом 4:0;

1968 год — в городе Гейливиль (штат Алабама, США) появляется первая телефонная служба спасения – 911;

1985 год – основывают ливанскую шиитскую парамилитарную исламистскую организацию Хезболла;

1991 год — во Львовском театре оперы и балета проходит I Галицкая Ассамблея (объединенная сессия Ивано-Франковского, Львовского и Тернопольского областных советов);

2005 год — вступает в силу Киотский протокол.

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