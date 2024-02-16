Требовал ежемесячную «дань» за непроведение проверок: разоблачили чиновника Госпродпотребслужбы

На Волыни чиновник требовал от работницы 400 долларов США ежемесячно.

На Волыни разоблачено и сообщено о подозрении начальнику одного из управлений Главного управления Госпродпотребслужбы в Волынской области. Ему инкриминируют вымогательство и получение неправомерной выгоды, передает Львовская областная прокуратура.

По данным следствия, чиновник требовал от работницы подчиненной государственной лаборатории на систематической основе предоставлять ему неправомерную выгоду — 400 долларов ежемесячно.

За это мужчина обещал не создавать искусственных препятствий в работе работницы. В частности, не проводить внеплановых проверок, а также не привлекать последнюю к дисциплинарной ответственности.

В целом, задокументирован факт предоставления неправомерной выгоды на общую сумму 2 000 долларов США.

Подозреваемый задержан после получения очередной передачи средств на сумму 1 200 долларов США.

Следственные действия продолжаются. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

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