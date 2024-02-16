Греція легалізувала одностатеві шлюби

Схвалений парламентом Греції законопроект також дозволяє одностатевим парам усиновлювати дітей і надає повні батьківські права одруженим партнерам.

Парламент Греції схвалив законопроект, що дозволяє одностатеві шлюби. Про це пише Reuters.

Документ дозволяє одностатевим парам усиновлювати дітей і надає повні батьківські права одруженим партнерам, проте не дозволяє одностатевим парам ставати батьками через сурогатне материнство, що викликало критику правозахисників.

Греція є однією з перших православних країн, яка дозволила такі шлюби. Законопроект ухвалили, попри те, що православна церква виступає рішуче проти легалізації одностатевих шлюбів.

Проект стане законом після публікації в офіційному урядовому віснику.

Хоча члени правоцентристської партії «Нова демократія» прем’єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса утрималися або голосували проти законопроєкту, він отримав достатню підтримку з боку лівої опозиції, що стало рідкісним проявом міжпартійної єдності.

Греція стала 37-ю країною у світі, яка узаконила шлюби людей однієї статі. У 2015 році у країні дозволили цивільне партнерство між одностатевими парами, а у 2017 році юридично визнали гендерну ідентичність.

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