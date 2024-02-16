ВРП звернулася до Кабміну із пропозиціями щодо пріоритетних завдань фінансування судової влади на 2025–2027 роки

У ВРП зазначили, що належне фінансування судової гілки влади є передумовою ефективної діяльності всіх органів системи правосуддя.

Вища рада правосуддя повідомила, що з метою забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя в частині належного фінансування та умов для функціонування судів, органів та установ системи правосуддя у 2024 році та 2025–2027 роках звернулася із відповідним зверненням до Кабінету Міністрів України. Про це йдеться на офіційному сайті ВРП.

У відомстві зазначають, що належне фінансування судової гілки влади є передумовою ефективної діяльності всіх органів системи правосуддя щодо реалізації заходів, спрямованих на забезпечення своєчасного та якісного розгляду судових справ і, відповідно, на задоволення суспільних потреб та очікувань.

«Фінансове забезпечення судів і суддів є невід’ємною складовою як незалежності окремого судді, так і незалежності всієї судової влади», - сказано у повідомленні.

Повний текст звернення:

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