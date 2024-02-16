Протесты на украинской границе: польские фермеры заблокировали пограничный пункт «Корчева – Краковец»

Польские фермеры снова блокируют движение грузовиков на границе с Украиной.

Источник фото: customs.gov.ua

Польские фермеры снова перекрыли движение грузовиков на дороге перед пунктом пропуска "Корчова", который соседствует с украинским пунктом "Краковец", - сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

По информации, полученной от польских пограничников, акция блокирования движения началась сегодня около 11:10 на территории Польши перед пунктом пропуска "Корчева". Это привело к затруднению движения как на выезд из Польши, так и на въезд.

Отмечается, что на въезд в Украину на территории Польши сейчас ожидается около 1730 грузовиков. Однако, препятствование движения автобусам и легковому транспорту пока не предвидится.

Такие акции фермеров уже не первый раз происходят на границе между Украиной и Польшей, и они приводят к значительным трудностям для водителей грузовиков, которые пересекают границу.

Напомним, протесты на границе с Польшей могут задерживать гуманитарную помощь.

Ранее мы писали, что Польша планирует ввести проверки украинского зерна на границе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.