В Киеве вспыхнул пожар в многоэтажке

Возгорание возникло на балконе в одной из квартир.

В пятницу, 16 февраля, в Шевченковском районе столицы в жилом доме по ул. Подгорный произошел пожар.

Как сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Киеве, возгорание возникло на балконе в одной из квартир на 8 этаже.

«В ходе тушения пожара спасен владелец квартиры. Возгорание ликвидировано в 11:27», - говорится в сообщении.

Причину и обстоятельства пожара устанавливают правоохранители.

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