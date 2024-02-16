В Украине представили решение, которое должно упростить назначение льгот ветеранам на оплату коммуналки

На совещании нашли решение, как избежать затягивания назначения льгот ветеранам.

Источник фото: chk.gp.gov.ua

На недавнем совещании по вопросам ветеранской политики был поднят вопрос о льготах на оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

На совещании пришли к такому выводу: чтобы избежать затягивания назначения льгот ветеранам, ОСМД (объединение совладельцев многоквартирного дома) будут предоставлять ПФУ информацию не ежемесячно, а только в случае изменений в тарифах и других данных.

Кроме того, представители ассоциаций ОСМД предоставили Правительству ряд предложений по оптимизации механизма назначения льгот для ветеранов войны и членов их семей.

Как отмечается, ветераны и их семьи имеют право на льготы и субсидии для оплаты за жилищно-коммунальные услуги. Соответствующие данные обрабатывается Пенсионным фондом Украины (ПФУ). В частности, ПФУ получает информацию от ОСМД относительно соответствующих тарифов. Однако проблема состоит в том, что ОСМД должны предоставлять такую информацию ПФУ ежемесячно, но это часто приводит к замедлению обработки данных, а из-за этого – к задержкам в назначении льгот ветеранам.

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