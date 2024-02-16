Президент Словакии будет оспаривать ликвидацию Специальной прокуратуры по борьбе с преступностью

Президент Словакии Зузана Чапутова будет оспаривать отмену должности специального прокурора.

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Президент Словакии Зузана Чапутова в пятницу, 16 февраля, объявила о своем намерении обжаловать в Конституционном суде страны поправку к уголовному кодексу, которая прекращает существование должности специального прокурора, ответственного за расследование серьезных преступлений и коррупции. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Чапутова также обратилась в Верховный суд Словакии с просьбой заморозить законодательство, которое было принято законодателями, поддерживающими премьер-министра Роберта Фицо, до вынесения судом решения по ее жалобе. Срок решения суда пока что неизвестен.

Поправка, принятая парламентом 8 февраля, вызвала значительную критику в пределах страны и за рубежом. Изменения в законодательстве предусматривают снижение наказаний за коррупционные и другие серьезные преступления, в частности возможность условного наказания и сокращение сроков давности.

Президент предупредила, что эти изменения ставят под угрозу верховенство права и могут нанести вред обществу. Протесты против этих изменений продолжаются уже более двух месяцев в более чем 30 городах Словакии.

Европейский парламент выразил сомнения относительно способности страны эффективно бороться с коррупцией в случае принятия изменений. Европейская прокуратура также заявила, что планы Словакии могут подорвать борьбу с коррупцией в ЕС.

Поправки были приняты путем ускоренной процедуры в парламенте, без тщательного рассмотрения экспертами и общественностью, которая обычно участвует в таких процессах. Также время для парламентских дебатов было ограничено.

Несколько лиц, связанных с партией премьер-министра, включая депутатов, находятся под уголовным следствием по делам о коррупции.

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